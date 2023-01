"Praca funkcjonariuszy z Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji nad tą sprawą rozpoczęła się kilka miesięcy temu. Z ustaleń wynikało, że narkotyki mogą być produkowane na terenie powiatu krakowskiego" - podaje CBŚP w komunikacie.

Dzięki prowadzonym działaniom funkcjonariusze CBŚP dotarli do miejsca, gdzie produkowane były hurtowe ilości amfetaminy. Jak się okazało, na terenie prywatnej posesji funkcjonowała linia produkcyjna, która była przeznaczona do wytwarzania narkotyku.

Laboratorium znajdowało się w pomieszczeniach gospodarczych. Policjanci znaleźli tam odczynniki, kolby, zlewki, środki chemiczne oraz urządzenia. W innym pomieszczeniu znajdował się basen ogrodowy wypełniony wodą, który służył do schładzania gotowych wyrobów. "Policjanci zabezpieczyli kilkudziesięciolitrowe beczki z zawartością płynnej amfetaminy oraz substancji poreakcyjnej" - dodają funkcjonariusze.

Reklama

Policjanci zabezpieczyli 163 kg amfetaminy

Środki zabezpieczone przez funkcjonariuszy CBŚP zostały przekazane do dalszych badań. Łącznie przechwycono 163 kg amfetaminy, która na rynku hurtowym warta jest blisko 1,2 mln zł. Co więcej, zabezpieczono 80 kg substancji, która trafiła do laboratorium, aby ustalić co to za środek.