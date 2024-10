Zapłakana kobieta błagała o pomoc. Cała rodzina zatruła się grzybami

Jak poinformowała w komunikacie sierż. sztab. Anna Klój z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu , do funkcjonariuszy z wydziału ruchu drogowego nagle podbiegła zapłakana kobieta, która poprosiła ich o natychmiastową pomoc.

- Powiedziała, że cała jej rodzina, w tym małe dzieci, zatruła się grzybami - wyjaśniła. Konieczny był natychmiastowy transport do szpitala.

Poznań. Rodzina zatruła się grzybami. Pomocy udzielili policjanci

Czas grał tutaj kluczową rolę, więc p olicjanci eskortowali rodzinę do jednego z poznańskich szpitali . Z kolei dzieci, ze względu na pogarszający się stan zdrowia, zostały przewiezione radiowozem do szpitala dziecięcego.

Sezon na grzyby. Policjanci apelują o ostrożność

Policja ponownie apeluje o zachowanie ostrożności w czasie grzybobrania. Przypomina, by zbierać wyłącznie te grzyby, które znamy. Jeśli jednak nie jesteśmy pewni co do rodzaju, powinniśmy je sprawdzić w najbliższym punkcie sanepidu.