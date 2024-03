Jak czytamy we wpisie, 20-latek wyszedł z domu w piątek 1 marca około godziny 13:30 - do tego czasu nie wrócił i nie nawiązał kontaktu z rodziną. Krewni twierdzi, że Kacper miał w planach pojechać autostopem do oddalonej o około 50 km Zielonej Góry, gdzie wieczorem chciał pójść na imprezę do jednego z lokali.