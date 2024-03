Czym jest rezydencja podatkowa?

Pod pojęciem ośrodka interesów życiowych (osobistych) kryją się wszelkie powiązania rodzinne, ognisko domowe, działalność kulturalna, społeczna, czy polityczna. Ośrodek interesów gospodarczych to przede wszystkim prowadzenie działalności zarejestrowanej na terenie kraju, ale też inne źródła dochodów, inwestycje, majątek ruchomy i nieruchomy, zaciągnięte kredyty i konta bankowe.

W przypadku osób, które spełniają co najmniej jeden z powyższych warunków, miejscem zamieszkania dla celów podatkowych jest Polska. To oznacza, że wobec polskiego fiskusa mają "nieograniczony obowiązek podatkowy" i tutaj rozliczają wszystkie dochody niezależnie od tego, gdzie zostały uzyskane. To, czy nie będą musiały zapłacić podatku w obu krajach (Polsce i kraju uzyskania dochodów), regulują osobne przepisy.