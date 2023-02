Wjechał w pieszą i dziecko na pasach. Ratownikom powiedział, że zemdlała

Oprac.: Aleksandra Cieślik

Dwóch mężczyzn trafiło do policyjnej celi po tym, jak na przejściu dla pieszych w Lublinie potrącona została kobieta z dzieckiem. Kierowca dostawczego samochodu zaczął cofać. To właśnie wtedy doszło do wypadku. "Syn ma się dobrze, ale niania walczy o życie. Sprawca był wątpliwej trzeźwości. Ratownikom przekazał, że był świadkiem omdlenia na ulicy" - napisał na Twitterze Jakub Kosikowski, rezydent onkologii klinicznej, którego dotyczy sprawa.

