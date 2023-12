Funkcjonariusze lubelskiej policji od dłuższego czasu rozpracowywali temat kradzieży przedmiotów i gotówki z aut. Historie najczęściej były bardzo podobne - zostawiłem torbę z pieniędzmi w samochodzie, wyszedłem na chwilę do sklepu - relacjonowali ludzie. Po powrocie do pojazdu okazywało się, że jest on otwarty, a ze środka zniknęły wartościowe przedmioty. Kolejne zgłoszenia wykazywały jeszcze jedną cechę wspólną - najczęściej utracone pieniądze pochodziły z kantoru. To mogło wskazywać, że lokale tego typu są przez przestępców bacznie obserwowane.