Napady na banki na Lubelszczyźnie. Policja zatrzymała podejrzewaną

Do pierwszego napadu na bank doszło 25 października w Kurowie. Kobieta weszła do placówki, zagroziła pracownicy nożem, po czym ukradła pieniądze z kasy. Od tamtej pory służby pracowały nad ustaleniem tożsamości sprawczyni i prowadzili poszukiwania. Po napadzie kasjerka niezwłocznie wezwała policję. Następnie rozpoczęła się obława, a mundurowi ostrzegali, że kobieta może być niebezpieczna. Ta pozostawała nieuchwytna.

Do bardzo podobnej sytuacji doszło w piątek po południu w placówce w Puławach, mieście oddalonym od Kurowa o niespełna 16 kilometrów. I tym razem do banku weszła zamaskowana kobieta, wyjęła nóż i zażądała, by pracownica wydała jej pieniądze. Początkowo kasjerka nie chciała zrealizować poleceń napastniczki, ale gdy ta ponowiła groźby, postanowiła się podporządkować. Sprawczyni spakowała gotówkę do foliowej reklamówki i uciekła.