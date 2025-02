"Dziecko w wieku szkolnym, które nie zostało zaszczepione, trafiło w zeszłym tygodniu do szpitala w Lubbock i uzyskało pozytywny wynik testu na odrę" - poinformował stanowy Departament Zdrowia w komunikacie prasowym.

Do śmierci doszło w okresie spadku wskaźników szczepień w całym kraju oraz w momencie, gdy Robert F. Kennedy Jr. - który od dawna rozpowszechniał kłamstwa na temat szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce - rozpoczyna swoją kadencję na stanowisku szefa departamentu zdrowia USA w gabinecie Donalda Trumpa .

Zwracając się do reporterów podczas spotkania amerykańskiego rządu, Kennedy powiedział: - Zmarły dwie osoby - ale nie podał żadnych dalszych szczegółów. Zbagatelizował również zgon dziecka i stwierdził: To nic niezwykłego. Co roku mamy epidemie odry.