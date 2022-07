Lubelskie: Zarzuty dla wójta gminy Sułów i jego żony. Grozi im 10 lat więzienia

Oprac.: Sebastian Przybył WIADOMOŚCI LOKALNE

Zarzuty dotyczące nieprawidłowości w jednym z przetargów gminy postawiła prokuratura wójtowi Sułowa (woj. lubelskie) i jego żonie. Firma, która wygrała przetarg, należała do żony urzędnika. W ten sposób miało dojść do niekorzystnego rozporządzenia mieniem gminy na blisko 200 tys. złotych. Oskarżeni nie przyznają się do winy. Grozi im do 10 lat więzienia.

Zdjęcie Zdjęcie wójta sulow.pl / Wojciech Strozyk/REPORTER / East News