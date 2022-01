"Droga wojewódzka nr 833 Kraśnik-Chodel została udostępniona dla kierujących. Trwające ponad rok prace budowlane polegające na przebudowie i modernizacji arterii łączącej powiat kraśnicki z powiatem opolskim kosztowały ponad 90 milionów złotych" - informowało w ostatni piątek Starostwo Powiatowe w Kraśniku na stronie internetowej.

Zobacz też: Agresja na polskich drogach i nieznajomość przepisów



W pierwszym oficjalnym otwarciu brali udział m.in. marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, radna z Kraśnika Anna Baluch, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Paweł Szumera, starosta kraśnicki Andrzej Rolla, przewodniczący rady powiatu kraśnickiego Jacek Dubiel i zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku Michał Kondracki.

Reklama

Na uroczystym otwarciu "będzie tłoczno"

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie wskazywał, że 8,5 kilometra nowej drogi "znacząco odciąży ruch w Kraśniku". Dodawał też, że "uroczyste otwarcie odcinka" odbędzie się we wtorek, 4 stycznia.



"Wtorkowe otwarcie odbędzie się ze znacznie większą pompą. I z większą liczbą lokalnych VIP-ów. Na 833 będzie tłoczno, bo tylko 'wstępna lista' gości liczy aż 60 nazwisk. Wśród zaproszonych są np. wicepremier Jacek Sasin, ministrowie: infrastruktury Andrzej Adamczyk, funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, edukacji i nauki Przemysław Czarnek, czy wiceminister finansów Piotr Patkowski" - wylicza "Dziennik Wschodni".



Udział Jacka Sasina na ceremonii wykluczył rzecznik Ministerstwa Aktywów Państwowych Karol Manys.



Według informacji ZDW droga została zamknięta od 10:15 na odcinku od skrzyżowania ulic: Urzędowskiej i Juliusza Słowackiego do skrzyżowania ulic: Urzędowska, Lubelskiego Lipca 80 oraz Graniczna.



"Na ww. odcinku drogi ruchem pojazdów będą kierować funkcjonariusze policji, którzy wyznaczą objazdy" - przekazano. Utrudnienia mają potrwać kilka godzin.

Ponowne otwarcie drogi tłumaczy w rozmowie z "Dziennikiem Wschodnim" rzecznik ZDW Kamil Jakubowski. W piątek wpłynęła zgoda od wojewody na użytkowanie trasy. - Była robiona dla mieszkańców i dlatego postanowiliśmy ją im udostępnić najszybciej, jak to jest możliwe. Otwarcie zdecydowaliśmy się zorganizować 4 stycznia z tego powodu, by móc na nie zaprosić przedstawicieli prasy oraz rządu RP. Jest to na tyle duża inwestycja, która była potrzebna mieszkańcom powiatu kraśnickiego i dlatego chcieliśmy, by jej oficjalne otwarcie stało na jak najwyższym poziomie - zapewnił.