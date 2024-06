Wybuch w zakładach zbrojeniowych. Prokuratura wszczyna śledztwo

- Nasze dotychczasowe ustalenia wskazują, że doszło do nieszczęśliwego wypadku w pracy przy utylizacji pojemników po paliwie rakietowym - powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz.

Skarżysko-Kamienna. Pożar w zakładach Mesko. Prokuratura wszczyna śledztwo

Dodał, że nadal trwają oględziny miejsca zdarzenia. - Wykorzystujemy do tego specjalnego robota ze skanerem, który bada miejsce, gdzie doszło do wybuchu pożaru. Wynika to ze specyfiki zakładu. Chcemy się upewnić, czy nie pozostały tam żadne inne przedmioty niebezpieczne, które mogłyby ewentualnie ponownie wywołać tego rodzaju zdarzenie - podkreślił prokurator.