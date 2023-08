Łódź: Zniszczyli kilkadziesiąt aut. Wpadli w ręce policji

W Retkini, bo to właśnie tam doszło do masowego zdewastowania aut, przeprowadzono szczegółowe oględziny, zabezpieczono też ślady kryminalistyczne. Policjanci dokładnie przejrzeli również zapisy monitoringów znajdujących się w rejonie. Dzięki wsparciu kryminalnych z Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej Policji w Łodzi i zebranych dowodów wytypowano osoby, które mogły dopuścić się zniszczenia samochodów.

Niszczyli samochody i okradali wnętrza

Okazało się, że wandale to mężczyźni w wieku 21 i 24 lat, którzy nie mają stałego miejsca zameldowania. "Starszy z nich poszukiwany był do doprowadzenia do zakładu karnego, w celu odbycia kary" - podała policja w komunikacie. Sprawcy szybko przyznali się do zniszczenia aut, a swoje działania tłumaczyli spożyciem alkoholu.