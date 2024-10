Był poszukiwany przez Interpol. Wpadł w Polsce

Obywatel Turcji czeka na ekstradycję

"Z udziałem podejrzanego w KPP w Tomaszowie Mazowieckim przeprowadzono czynności procesowe w odniesieniu do czynów popełnionych przez zatrzymanego i ujawnionych w Tomaszowie Mazowieckim (miał środki odurzające - red.), a następnie został przekazany do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim" - dowiedział się w policji.

We wtorek zatrzymany został przesłuchany przez prokuratora w związku z postępowaniem ekstradycyjnym. Do sądu w Piotrkowie Trybunalskim skierowany został wniosek o areszt tymczasowy do czasu podjęcia decyzji o wydaniu podejrzanego władzom tureckim.