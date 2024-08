Podejrzany o spowodowanie głośnego wypadku już w Polsce. Wpadł w Paryżu

W piątek w godzinach nocnych, na lotnisku w Warszawie wylądował samolot z 37-letnim mieszkańcem Łodzi podejrzanym o to, że w lutym 2020 r. na ulicy Broniewskiego w Łodzi kierował osobowym bmw i spowodował wypadek, w którym śmierć poniosły dwie osoby, a jedna w stanie ciężkim trafiła do szpitala - przekazała łódzka policja.

Francja. Poszukiwany w sprawie głośnego wypadku w Łodzi jest już w Polsce

Do tragicznego wypadku doszło 23 lutego 2020 r. Kierowca - obecnie 37-latek - jechał z nadmierną prędkością, stracił panowanie nad autem, wpadł w poślizg i, sunąc bokiem po jezdni, zjechał na prawe pobocze, uderzył w krawężnik, wybił się w powietrze, a następnie wpadł w drzewo. Na miejscu zginęło dwóch pasażerów auta w wieku 30 i 26 lat. Do szpitala z poważnymi obrażeniami trafił 29-latek.

Kierowca uciekł z miejsca wypadku

Dzięki międzynarodowej współpracy ustalono, że poszukiwany przebywa we Francji. 37-latka zatrzymano na dworcu autobusowym w Paryżu. Polak został osadzony we francuskim areszcie śledczym, gdzie oczekiwał na zakończenie procedury ekstradycyjnej do Polski. Po powrocie do kraju mężczyzna stanie przed sądem.