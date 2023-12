- 26-letni mężczyzna na terenie Włocławka dokonał zabójstwa 47-letniej matki, zadając jej nożem śmiertelne rany . Kobieta została dźgnięta w szyję. Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do tego czynu i złożył wyjaśnienia. Usłyszał zarzut zabójstwa - powiedział rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Włocławku Arkadiusz Arkuszewski.

Prokuratura przygotowuje wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie Jakuba D.

- O motywach na ten moment nie będzie informować. Wiele rzeczy należy jeszcze sprawdzić. Jesteśmy na początku postępowania - wskazał rzecznik prokuratury. Poinformował, że do zabójstwa doszło na jednym z włocławskich osiedli.

Włocławek: Nie żyje przedszkolanka. Została zabita

- Do zabójstwa doszło w piątek rano ok. godziny 6.30. Mężczyźnie grozi kara do dożywotniego więzienia - wskazał Arkuszewski.