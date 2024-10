"Inwestycja została źle przygotowana, a dokumentacja projektowa zawierała wiele błędów krytycznych. W efekcie dwa nowe budynki - których budowa miała się zakończyć w listopadzie 2023 roku - do dnia dzisiejszego znajdują się w stanie surowym. Obecnie przewiduje się, że projekt zostanie zakończony do końca 2029 r." - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, dotyczącego rozbudowy szpitala we Włocławku. Izba przekazała, że w najbliższym czasie w związku ze sprawą złoży zawiadomienia do Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.