- To jest taki trick, że do Rydzyka zapuka NIK - zapowiadał w marcu marszałek Sejmu, podpisując zlecenie do prezesa NIK, aby izba dokonała "przekrojowego przeglądu przepływów finansowych pomiędzy państwem i związkami wyznaniowymi, a w szczególności Kościołem katolickim". Po ponad pół roku poznaliśmy szczegóły działań organu kierowanego przez Mariana Banasia - jak ustalił "Fakt" kontrola właśnie ruszyła.

