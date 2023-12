Premier Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. W zamieszczonym nagraniu podkreślił, że za nami są "gorące miesiące politycznego przełomu". - Przeżyliśmy chyba najbardziej emocjonującą kampanię wyborczą w najnowszej historii Polski - podkreślił.

Nowy szef rządu nawiązał także do spotkań z wyborcami, jakie odbywał podczas objazdu po kraju. - Z wieloma z was rozmawiałem bezpośrednio na setkach spotkań w całej Polsce. Dla was, uczestników marszów i spotkań ze mną, zmiana, jaka dokonała się w wyborach to radość i spełnienie nadziei. Pewnie szykujecie się do Wigilii w dobrych nastrojach - zaznaczył.

Donald Tusk złożył Polakom życzenia. "Może być i będzie lepiej"

Składając świąteczne życzenia Donald Tusk zwrócił się również do osób, "które tej zmiany nie chciały" i w których wywołuje ona niepokój. - Szanuję wasze poglądy i obawy. Będę was przekonywał do swoich racji, ale przede wszystkim będę uważnie słuchał tego, co wy mówicie - podkreślił.

Premier nadmienił, że jego podstawowym zadaniem jest, aby każdy Polak i Polka, bez względu na to, czy są zwolennikami rządu czy też przeciwnikami, "czuli się w Polsce bezpiecznie i u siebie". - Prawda, zaufanie i wzajemna życzliwość niech będą znowu obecne w życiu publicznym i waszym osobistym - dodał.

- Nadchodzą wzruszające i ważne chwile dla każdej polskiej rodziny. Kiedy będziemy życzyć sobie wszystkiego, co najlepsze to uwierzmy, proszę, że to nie tylko życzenia, że naprawdę może być i będzie lepiej. Postarajmy się o to wszyscy razem - mówił Tusk.

Wskazał także na drugą, jego zdaniem, ważną sprawę, jaką jest bycie wspólnotą. - Zacznijmy od świąt. Zostawmy na tych parę pięknych dni politykę i spory. Zobaczmy w nas to, co łączy i pomyślmy, jakie to ważne móc być razem. Choinka, kolacja wigilijna, opłatek, rozmowy bliskich sobie ludzi to najlepszy czas, aby poczuć się znowu wspólnotą - przekazał premier Polski.

Na zakończenie życzeń świątecznych Donald Tusk dodał, że "wierzy w przyszłość Polaków jako wielkiego, zjednoczonego narodu". - Wierzę w polskie odrodzenie. Życzę wam wesołych, pełnych miłości i ciepła świąt - podkreślił na opublikowanym nagraniu.

