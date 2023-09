Politycy zażądali od władz Białorusi, aby najemnicy z Grupy Wagnera opuścili terytorium Białorusi i "to samo zrobili nielegalni imigranci znajdujący się na granicy". Kamiński wskazał, że sytuacja na granicach z Białorusią "eskaluje". - Od wielu tygodni, od kilku miesięcy mamy do czynienia z powrotem presji migracyjnej na naszej granicy .

Granica polsko-białoruska. M. Wąsik: Presja na granicy jest mniejsza

- Jest zdecydowanie spokojniej, co nie znaczy, że nie może się coś wydarzyć. Co chwila nasze patrole są atakowane kamieniami, obrzucane konarami. Natomiast rzeczywiście presja na granicy jest mniejsza - podkreślił wiceszef MSWiA.

Ocenił przy tym, że również działania polskiej dyplomacji odniosły skutek. - Namówiliśmy do pewnego porozumienia państwa bałtyckie, że jeżeli dojdzie do poważnego incydentu, jeżeli Alaksandr Łukaszenka się nie cofnie, to wspólnie dokonamy izolacji Białorusi - powiedział.

M. Wąsik: Granica z Białorusią to dla nas lufcik, dla nich okno

Wiceszef MSWiA dopytywany, czy już teraz nie da się zamknąć granicy z Białorusią powiedział, że Polska byłaby na to gotowa, ale "wydaje się, że dla państw bałtyckich jednak obrót towarowy stanowi dużą część dochodów". - Dla nas granica z Białorusią to jest mały lufcik, dla Białorusi to jest okno. Jest to również ogromne okno połaciowe dla Litwy czy dla Łotwy. Niemniej jednak udało się naszych partnerów namówić do działania wspólnego - podał.