"Poczta Polska S.A. Centrum Obsługi Finansowej przypomina o ustawowym obowiązku dopełnienia formalności związanych zarówno z rejestracją, jak i wnoszeniem opłat abonamentowych za odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne będące własnością państwa firmy lub pracownika" - czytamy w dokumencie, który 31 grudnia ubiegłego roku został wysłany do jednej z fryzjerek.

Jak się dowiadujemy, tego dnia taki sam list trafił też do innych osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Reklama

Poczta Polska prosi o sprawdzenie, czy w firmie, do której trafiło pismo, "wszystkie odbiorniki zostały zarejestrowane i wnoszone są za nie opłaty abonamentowe", "dane osobowe i adresowe, na które zarejestrowano odbiorniki zostały zaktualizowane" i "na bieżąco dokonuje się aktualizacji liczby posiadanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych".

Abonament RTV. "Poczta Polska szuka pieniędzy"

Wcześniej opisywaliśmy w Interii historie osób, które otrzymywały wezwanie do zapłaty zaległego abonamentu RTV. Miały one - w bezpośredni lub pośredni sposób - do czynienia z rejestracją, wyrejestrowaniem odbiorników lub opłacaniem abonamentu RTV - za siebie lub za inną bliską osobę. Jakiegoś rodzaju formalności zatem w Poczcie Polskiej dokonały.

Tu wysyłane pisma trafiają do osób, które najpewniej odbiorników nie rejestrowały.

- Poczta Polska szuka pieniędzy. I osób, które się przestraszą i odbiorniki zarejestrują - komentuje Katarzyna Arasiewicz, prawniczka z Kancelarii Meritum, która wielokrotnie zajmowała się sprawami abonamentu RTV. I dodaje, że po rejestracji będą już oni abonentami, a Poczta Polska będzie mogła ich wzywać do zapłaty abonamentu. Reklama

Zdaniem prawniczki pisma "rozsyłane są na oślep", prawdopodobnie cyklicznie.

Poczta Polska i abonament RTV. Prawniczka komentuje

- Poczta Polska wzywa do rejestracji odbiorników, nie weryfikując, czy sprzęt, w którego posiadaniu jest adresat służy do odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego - komentuje treść pisma Katarzyna Arasiewicz. - Gdyby się wczytać w to pismo, to tam nie ma o tym mowy. Jest tylko informacja o "ustawowym obowiązku rejestracji odbiorników", ale nie podano, jaki to ma być odbiornik.

Przypomina: - Pamiętajmy, że zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie abonament RTV muszą płacić te osoby, które mają urządzenia pozwalające na natychmiastowy odbiór programów telewizyjnych czy też radiowych. Monitor, laptop, komputer, tablet, wszystko, co może odbierać telewizję, ale w pierwszej kolejności służy do innych celów, nie wymagają rejestracji i nie są objęte abonamentem RTV.

Zwraca też uwagę na jeszcze jedną rzecz. - Aby ktoś musiał zarejestrować taki odbiornik, który faktycznie służy do odbioru sygnału telewizyjnego czy radiowego, musi nastąpić kontrola. A ona może zostać przeprowadzona tylko wtedy, kiedy ktoś zaprosi kontrolerów do swojego mieszkania. To nie mogą być "napaści". Swoją drogą, nie znam żadnej osoby, do której zgłosiliby się pracownicy Poczty Polskiej celem kontroli odbiorników. Myślę, że to jest fikcja - ocenia. Reklama

Poczta Polska: Pisma informacyjne, przypominające

Spytaliśmy Pocztę Polską, z jakiego powodu te pisma są wysyłane, do ilu osób 31 grudnia 2024 roku je wysłano, czy są wysyłane cyklicznie i czy u osób, do których są kierowane, przeprowadzono wcześniej kontrole. Danych niestety nie otrzymaliśmy.

Biuro Prasowe Poczty Polskiej w odpowiedzi na nasze pytania informuje: "Obowiązek rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych dotyczy wszystkich użytkowników. Na podstawie ustawy istnieje domniemanie, że osoba, która posiada odbiornik w stanie umożliwiającym odbiór programu, używa tego odbiornika".

I dodaje: "Do rejestracji i uiszczania opłat abonamentowych są zobowiązane wszystkie podmioty, a więc osoby fizyczne w gospodarstwach domowych, które bez względu na liczbę odbiorników uiszczają tylko jedną z opłat oraz pozostałe: jednostki centralne, przedsiębiorstwa, instytucje, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które są zobowiązane do wnoszenia opłaty abonamentowej za każdy posiadany odbiornik telewizyjny i radiofoniczny, w tym również za odbiorniki w samochodach służbowych". Reklama

"Poczta Polska wysyła pisma informacyjne, by przypomnieć podmiotowi będącemu potencjalnym użytkownikiem odbiorników, żeby dokonał rejestracji odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych i wnosił za nie opłatę abonamentową, aktualizował dane osobowe i adresowe oraz na bieżąco weryfikował liczbę używanych odbiorników".

Poczta Polska potwierdziła też, że korespondencja wysyłana jest sukcesywnie, a baza podmiotów, do których pisma są kierowane jest "przygotowywana w oparciu o różne źródła, a w szczególności ogólnodostępne rejestry publiczne".