ZUS wypłaca świadczenia wychowawcze "Rodzina 800 plus" w dziesięciu stałych terminach: 2 ., 4 ., 7 ., 9 ., 12 ., 14 ., 16 ., 18 ., 20 . oraz 22 . dnia miesiąca. Jeżeli jednak termin wypłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, ZUS realizuje przelew wcześniej.

Terminy wypłat 800 plus w lutym 2025 roku

Zmiany w harmonogramie wypłat 800 plus w lutym 2025 roku:

Jak sprawdzić dokładny termin wypłaty 800 plus?

Każdy rodzic otrzymuje stały termin płatności, który można sprawdzić na platformie PUE ZUS . Obowiązuje on przez cały okres obowiązywania świadczenia 800+. Oznacza to, że rodzice, którzy otrzymywali świadczenie np. 12. dnia miesiąca, nadal będą je otrzymywać tego dnia.

Datę wypłaty świadczenia można sprawdzić, logując się na PUE ZUS. Następnie wybieramy zakładkę " Świadczeniobiorca " i po lewej stronie zaznaczamy pole " 800 plus wnioski i świadczenia ".

Po wybraniu szczegółów wniosku, wyświetli się dzień wypłaty świadczenia 800 plus.

Jak uniknąć przerwy w wypłatach świadczenia 800 plus?

Rozpoczęcie nowego okresu rozliczeniowego wymaga terminowego złożenia wniosku. Będzie to możliwe od 1 lutego 2025 roku do 30 kwietnia 2025 roku. Dopełnienie tej formalności w wyznaczonym czasie gwarantuje kontynuację wypłat od 1 czerwca 2025 roku, bez ryzyka przerwy w świadczeniu. Niedotrzymanie tego terminu może skutkować opóźnieniami w przekazywaniu środków. Wszystkie wnioski o świadczenie 800 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą: