Wakacje składkowe to okresowe zwolnienie przedsiębiorców z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za jeden wybrany miesiąc w roku . To forma wsparcia finansowego dla mikroprzedsiębiorców umożliwiająca im chwilowe odciążenie budżetu.

ZUS rozsyła decyzje w sprawie wakacji składkowych

Na podstawie danych z 10 stycznia 2025 r., przedsiębiorcy złożyli ponad 1,6 mln wniosków o zwolnienie z opłacania składek , z czego ponad 1,3 mln dotyczyło grudnia z terminem płatności do 20 stycznia. Za styczeń złożono 322,9 tys. wniosków, a za luty 17,2 tys.

Kiedy można otrzymać decyzję odmowną - całościową lub częściową?

Chodzi o sytuacje, gdy przyznano zwolnienie z opłacania składek obowiązkowych (emerytalnych, rentowych i wypadkowych), ale odmówiono zwolnienia z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego , mimo że przedsiębiorca podlegał temu ubezpieczeniu w miesiącu złożenia wniosku i miesiącu go poprzedzającym.

Ile osób otrzyma odmowę?

W weekend 11-12 stycznia 2025 r. ZUS rozpoczął wysyłkę 23 tys. decyzji odmawiających przyznania wakacji składkowych . Dotyczy to zarówno odmów całkowitych, jak i częściowych.

Co w razie odmowy?

W przypadku otrzymania decyzji odmownej przedsiębiorca ma prawo odwołać się do sądu za pośrednictwem ZUS. Należy jednak pamiętać, że do czasu rozstrzygnięcia odwołania składki za miesiąc objęty wnioskiem o zwolnienie powinny zostać opłacone w standardowym terminie, czyli do 20 stycznia 2025 r.