Rodzicielskie świadczenie uzupełniające znane pod nazwą "Mama 4 plus" stanowi dodatek do emerytury dla osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci i w związku z tym nie mogły podjąć lub musiały zrezygnować z pracy zarobkowej. Co ważne - kwota rzeczonego dodatku jest corocznie waloryzowana. Ile wynosi świadczenie i jak je otrzymać? Wyjaśniamy.