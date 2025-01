Dodatek dopełniający to dodatkowe wsparcie finansowe dla osób, które mają prawo do renty socjalnej i są całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji.

Jeżeli na 1 stycznia 2025 r. świadczeniobiorca spełnia te trzy warunki, otrzymuje dodatek automatycznie, bez konieczności składania wniosku do placówek ZUS. Informacja o przyznaniu wsparcia zostanie przekazana za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS.

Kto otrzyma wyrównanie od stycznia?

Dodatek dopełniający do renty socjalnej wynosi 2520 zł (brutto) i podlega waloryzacji raz w roku. Będzie od niego odliczana składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy. Dodatek będzie wypłacany przez ZUS razem z rentą socjalną. Realizacja pierwszych wypłat jest zaplanowana na maj 2025 r.

Osobom, które otrzymają dodatek dopełniający bez wniosku, ZUS wypłaci wyrównanie od 1 stycznia 2025 r.

Natomiast osobom, które będą miały orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji po 1 stycznia br., dodatek zostanie przyznany od miesiąca, w którym wnioskodawcy spełnią warunki do jego otrzymania (najwcześniej od miesiąca złożenia wniosku).

Wniosek o dodatek dopełniający do renty socjalnej powinny złożyć te osoby, które na 1 stycznia 2025 r. mają prawo do renty socjalnej i są całkowicie niezdolne do pracy, ale nie mają przyznanego orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Dodatek będzie im przysługiwał dopiero po złożeniu wniosku oraz otrzymaniu wspomnianego orzeczenia.

ZUS podkreśla, że może przyznać dodatkowe wsparcie finansowe tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia lekarza (orzecznika ZUS lub orzeczenia komisji lekarskiej ZUS), w którym uzna on świadczeniobiorcę za osobę całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji.

Osoby pobierające rentę socjalną, które są całkowicie niezdolne do pracy i nie mają przyznanego orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, powinny złożyć do ZUS wniosek EDD-SOC, dostępny stacjonarnie w każdej placówce oraz na stronie internetowej ZUS. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9), które wystawi lekarz wnioskodawcy, najwcześniej na miesiąc przed dniem złożenia dokumentów do placówki.