Wysokie temperatury i brak opadów dały się we znaki w pierwszym tygodniu września. Jak wskazały najnowsze prognozy pogody, upał ma ustąpić, a do Polski mają nadciągnąć niże i fronty, które diametralnie ochłodzą kraj już w środku tygodnia.

W Polsce ma pojawić się również niż genueński, za sprawą którego miejscami wrócą intensywne opady.

Pogoda. Koniec upałów. Spodziewane ochłodzenie w kraju

Jak wskazały najnowsze prognozy pogody, początek tygodnia pozostanie upalny. W poniedziałek spodziewane od 29 do 32 st. C. Jednak na zachodzie i na południu możliwe przelotne opady deszczu, a miejscami mogą pojawić się burze.

Najchłodniej, od 25 do maksymalnie 27 st. C, będzie nad morzem i w rejonach podgórskich. Ochłodzenie może pojawić się już we wtorek, na szczególne mogą liczyć mieszkańcy Wybrzeża i rejonów podgórskich, gdzie temperatura wyniesie od 18 do 20 st. C.

Na krańcach zachodnich i południowo-wschodnich również można liczyć na spadek temperatur, które wskażą maksymalnie 24 st. C.

W środę temperatura od 18 st. C na Wybrzeżu, w rejonach podgórskich i w centrum, do 24 st. C na północnym wschodzie. Zachmurzenie na ogół duże, mają też wystąpić przelotne opady deszczu.

Czwartek zapowiada się słonecznie w centrum i na wschodzie. Jednak nie zabraknie deszczu w zachodniej części kraju, gdzie termometry wskażą 20 st. C.

Prognoza pogody na weekend

Nawet do 13 st. w piątek w ciągu dnia może spaść temperatura za zachodzie. Znacznie cieplej będzie po przeciwnej stronie kraju, gdzie termometry wskażą do 26 st. C.

Podobnie będzie w sobotę. Na północy termometry wskażą do 25 kresek, w czasie gdy w rejonach podgórskich będzie ich zaledwie 12.

W niedzielę nie zobaczymy więcej niż 23 st. C na północnym wschodzie, a reszta część kraju może spodziewać się od 15 do 16 st. C.

Na ten moment prognozy pogody nie zapowiadają powrotu upałów w kolejnym tygodniu, jednak ciepłe dni mają się utrzymać.

