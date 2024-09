Wkrótce startuje Aktywny Rodzic. Wnioski będzie można składać od 1 października

Świadczenie "aktywnie w żłobku" w warszawskich żłobkach

Oznacza to, że żłobki dla dzieci w stolicy nadal pozostaną bezpłatne. Niezbędne jednak okaże się wprowadzenie odpłatności uchwałą Rady miasta stołecznego Warszawy w wysokości 1500 zł. Co więcej, po 1 października rodzice będą musieli zawnioskować do ZUS-u o przyznanie świadczenia "aktywnie w żłobku". Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże dopłatę bezpośrednio na konto żłobka, a samorząd warszawski pokryje resztę kosztów (do 2186 zł).