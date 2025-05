Zjedli ryby z Zalewu Wiślanego. Pięć osób w szpitalu

Pięć osób trafiło do szpitala po zjedzeniu ryb złowionych w Zalewie Wiślanym. W związku z zachorowaniami sanepid powołał sztab kryzysowy. Pobrane zostały próbki ryb do badań. Ponadto urzędnicy zaapelowali, by ograniczyć spożycie fląder i węgorzy z zalewu.