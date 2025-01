Alerty w kolejnych dniach

Pogoda pod koniec tygodnia przyniesie zmianę

Czwartek będzie też dniem, w którym zacznie się rysować ocieplenie . W ciągu dnia w większości kraju będzie od zera do 3 stopni Celsjusza, choć lekki mróz (około -1 st. C) może panować miejscami na terenach podgórskich Karpat .

Pod koniec tygodnia będzie cieplej: do 7 st. C, a w poniedziałek miejscami będzie prawie 10 stopni Celsjusza

Zamiast oblodzenia w piątek możemy mieć raczej do czynienia z początkiem odwilży. O ile bowiem noce będą jeszcze mroźne, to w weekend po wschodzie słońca będzie od 2 do 7 st. C. Jeszcze cieplej będzie na początku przyszłego tygodnia, kiedy to lokalnie na południowym zachodzie Polski może być nawet 9 stopni Celsjusza.