Złe informacje dla kierowców, oblodzenia i śnieżyce

Z kolei na drodze na A1 w okolicach węzła Kowal w woj. kujawsko-pomorskim z powodu śnieżycy doszło do kilku wypadków i kolizji. Jak przekazał dyżurny z Punktu Informacji Drogowej GDDKiA w Bydgoszczy Paweł Piechota w rozmowie z PAP, że do zderzeń aut doszło w kilku miejscach pomiędzy 216 i 235 kilometrem A1 . Autostrada jest przejezdna, ale w paru miejscach zablokowany jest jeden pas ruchu.

Prognoza pogody. Sobotnie rozpogodzenia

Według synoptyków sobota przyniesie dla części regionów widoczne zmiany. Odczują je przede wszystkim mieszkańcy zachodniej części kraju, tam przewidywane są przejaśnienia i rozpogodzenia . Temperatura wyniesie od -3 stopni C. na Suwalszczyźnie do 2 stopni C nad morzem.

Mocno spadnie temperatura. Na południowym wschodzie przewidywane jest nawet do -8, -7 stopni Celsjusza. Jeszcze zimniej będzie w Górach świętokrzyskich i okolicach Krakowa, gdzie słupki mogą spaść do poziomu -10 st. C. Najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat, szczególnie Tatrach, gdzie prognozowane jest nawet -15 stopni C.