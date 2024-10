O "doom spendingu" mówi się w kontekście zetek (urodzeni po 1995 roku) i millenialsów (osoby urodzone między 1980 a 1994 rokiem). To te pokolenia mają zmagać się z pesymistycznym nastawieniem do swojej przyszłości finansowej. I w związku z tym kupują - niekoniecznie to, czego potrzebują - aby choć trochę poprawić swoje samopoczucie. Tylko to nie pomaga w tym, aby ich sytuacja budżetowa uległa zmianie.

