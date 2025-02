Ambasada Izraela w Polsce. Jakow Liwne kończy misję

1 kwietnia siedmioro wolontariuszy organizacji humanitarnej World Central Kitchen , w tym Polak , zginęło w Strefie Gazy. Organizacja podała, że zostali ostrzelani przez izraelską armię. Do wydarzenia doszło podczas dostarczania przez pracowników pomocy żywnościowej , która przybyła do Strefy Gazy kilka godzin wcześniej statkiem z Cypru. W wyniku ostrzału zginął obywatel Polski - Damian Soból.

- Atak, do którego doszło, był pomyłką. Na tę chwilę, z tego co wiemy, było to rezultatem nieprawidłowej identyfikacji, do której doszło nocą w strefie wojny. Takie rzeczy się zdarzają - powiedział wówczas Jakow Liwne w wywiadzie dla Kanału Zero.