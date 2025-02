Zachodni Brzeg. Media: Izraelskie wojsko stosuje taktykę znaną z Gazy

Podobnie ma być, kiedy dochodzi do walk z podejrzanymi stawiającymi opór. Jak zauważa dziennikarz, obecnie izraelska armia - zamiast próbować ograniczyć swoje ataki do zabicia danego terrorysty - niszczy często całą konstrukcję , w której ukrywa się poszukiwana osoba.

Izraelskie wojska na Zachodnim Brzegu. Ważna zapowiedź ministra

Po około dwóch tygodniach od rozpoczęcia operacji, izraelskie wojsko oświadczyło, że zamierza pozostać m. in. w Dżeninie przez dłuższy czas. Może to oznaczać dłuższą obecność izraelskich sił na tym obszarze, co również miało miejsce w przypadku Strefy Gazy. Potwierdzają to słowa izraelskiego ministra obrony Izraela Kaca, który zapowiedział w zeszłym tygodniu, że izraelscy żołnierze pozostaną w Dżeninie nawet po zakończeniu obecnej kampanii, by dalej walczyć z terrorystami.