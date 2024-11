Zarzuty dla byłego europosła. Chodzi o sprawę Collegium Humanum

Prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska przekazała, że osoby te miały dopuścić się "szeregu czynów związanych z przyjmowaniem korzyści majątkowych w zamian za wystawianie poświadczających nieprawdę dokumentów potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (EMBA), Doctor of Business Administration (DBA) oraz Doctor of Laws (LL.D.)".