Świadczenie uzupełniające, popularnie nazywane "500 plus dla seniorów", jest wsparciem finansowym dla osób niesamodzielnych. Znaczny odsetek uprawnionych do tego dodatku stanowią seniorzy powyżej 75. roku życia. W 2025 roku planowane jest rozszerzenie grona emerytów uprawnionych do tego świadczenia poprzez coroczne zwaloryzowanie progu dochodowego.