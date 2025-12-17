Anomalia pogodowa trwa. W środę największa będzie pod Karpatami
Wciąż jest zdecydowanie cieplej niż zwykle o tej porze roku. Od początku grudnia na wschodzie dodatnia anomalia temperatury sięga 5 stopni, a miejscami jest jeszcze wyższa. W środę znowu tego doświadczymy. Miejscami na południowym wschodzie można się spodziewać ponad 10 stopni Celsjusza. Do tego dojdą uciążliwe mgły, na które trzeba będzie uważać rano i wieczorem.
Tegoroczny grudzień zaskakuje nas temperaturami bardziej pasującymi do wiosny niż przełomu jesieni i zimy. Zwykle powinny one wynosić nie więcej niż kilka stopni powyżej zera, jednak bywały dni, w których lokalnie na termometrach pojawiały się kilkunastostopniowe wartości. Możliwe, że środa będzie kolejnym z nich.
Pogoda sucha i spokojna. Zagrożenie mogą stwarzać gęste mgły
Dzień będzie pochmurny z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Środa będzie sucha i bez opadów, a największym wyzwaniem pogodowym mogą być gęste mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Rano trzeba będzie na nie uważać głównie na zachodzie i północy i lokalnie w dolinie Górnej Wisły. Lokalnie mgły mogą osadzać szadź i powodować, że na drogach i chodnikach może być ślisko.
Tak jak od początku miesiąca, będzie ciepło jak na tę porę roku. Temperatury we wszystkich rejonach kraju będą dodatnie i wyniosą od 2 stopni na północy do nawet 13 stopni Celsjusza na terenach podgórskich Karpat.
Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na terenach podgórskich Beskidów jego podmuchy osiągną do 65 km/h, w Sudetach do 60 km/h, a najsilniejsze porywy zanotujemy w wysoko w Tatrach: do 85 km/h.
Gęste mgły wrócą w drugiej połowie dnia. Może być ślisko
Rano i wieczorem na południowym wschodzie będą panowały korzystne warunki, w przeciwieństwie do reszty kraju, gdzie z powodu miejscowych mgieł pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm. W ciągu dnia warunki przeważnie poprawią się do obojętnych, a nawet korzystnych.
Wieczorem i w nocy mogą wrócić gęste mgły. Trzeba będzie na nie uważać zwłaszcza na północy, zachodzie i w centrum. Ograniczą one widzialność do 200 metrów, mogą też miejscami osadzać szadź.
