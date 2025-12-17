Anomalia pogodowa trwa. W środę największa będzie pod Karpatami

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Wciąż jest zdecydowanie cieplej niż zwykle o tej porze roku. Od początku grudnia na wschodzie dodatnia anomalia temperatury sięga 5 stopni, a miejscami jest jeszcze wyższa. W środę znowu tego doświadczymy. Miejscami na południowym wschodzie można się spodziewać ponad 10 stopni Celsjusza. Do tego dojdą uciążliwe mgły, na które trzeba będzie uważać rano i wieczorem.

Ośnieżone szczyty gór na pierwszym planie, w tle rozległa panorama dolin oraz zamglone niebo. W prawym górnym rogu widoczna wstawka przedstawiająca mapę pogodową z intensywnym zabarwieniem na czerwono, sugerującym wysokie temperatury lub ekstremalne wa...
Na terenach podgórskich Karpat w środę może być nawet 13 stopni - najcieplej w całym krajuJakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Tegoroczny grudzień zaskakuje nas temperaturami bardziej pasującymi do wiosny niż przełomu jesieni i zimy. Zwykle powinny one wynosić nie więcej niż kilka stopni powyżej zera, jednak bywały dni, w których lokalnie na termometrach pojawiały się kilkunastostopniowe wartości. Możliwe, że środa będzie kolejnym z nich.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Pogoda sucha i spokojna. Zagrożenie mogą stwarzać gęste mgły

Dzień będzie pochmurny z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Środa będzie sucha i bez opadów, a największym wyzwaniem pogodowym mogą być gęste mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Rano trzeba będzie na nie uważać głównie na zachodzie i północy i lokalnie w dolinie Górnej Wisły. Lokalnie mgły mogą osadzać szadź i powodować, że na drogach i chodnikach może być ślisko.

Tak jak od początku miesiąca, będzie ciepło jak na tę porę roku. Temperatury we wszystkich rejonach kraju będą dodatnie i wyniosą od 2 stopni na północy do nawet 13 stopni Celsjusza na terenach podgórskich Karpat.

Mapa Europy z prognozą anomalii temperatury na tle normy wieloletniej, wskazująca intensywne ocieplenie we wschodniej i północno-wschodniej części kontynentu, zaznaczone obszary o wyraźnie podwyższonych temperaturach.
W środę w południowo-wschodniej Polsce musimy się liczyć z wysoką anomalią temperatury. Może tam być kilkanaście stopni ciepłaWXChartsmateriał zewnętrzny

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na terenach podgórskich Beskidów jego podmuchy osiągną do 65 km/h, w Sudetach do 60 km/h, a najsilniejsze porywy zanotujemy w wysoko w Tatrach: do 85 km/h.

Zobacz również:

Wtorkowy poranek okazał się mglisty oraz mroźny w wielu miejscach Polski. W ciągu dnia będzie wyraźnie cieplej
Polska

Pogoda szykuje niespodziankę. Zaskakujące temperatury blisko gór

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    Gęste mgły wrócą w drugiej połowie dnia. Może być ślisko

    Rano i wieczorem na południowym wschodzie będą panowały korzystne warunki, w przeciwieństwie do reszty kraju, gdzie z powodu miejscowych mgieł pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm. W ciągu dnia warunki przeważnie poprawią się do obojętnych, a nawet korzystnych.

    Kolorowa mapa Polski z zaznaczonymi strefami biometu na dzień 17 grudnia 2025 roku, obszary wyróżnione różnymi kolorami i wzorami wskazującymi korzystność, obojętność lub niekorzystność warunków biometeorologicznych, legenda objaśniająca znaczenie kolo...
    Przeważnie pogoda będzie nam sprzyjać, jednak podczas mgieł warunki pogorszą się do niekorzystnychIMGW materiał zewnętrzny

    Wieczorem i w nocy mogą wrócić gęste mgły. Trzeba będzie na nie uważać zwłaszcza na północy, zachodzie i w centrum. Ograniczą one widzialność do 200 metrów, mogą też miejscami osadzać szadź.

    Zobacz również:

    Zacznie się ochładzać niedługo przed Bożym Narodzeniem. Strefa mrozu zacznie się rozszerzać na więcej regionów, ale opady śniegu mogą być symboliczne
    Polska

    Ochłodzenie zmierza prosto do Polski. Wiemy, czy zdąży przed świętami

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski

    -----

    "Wydarzenia": Waśnie i spory. Wrze w Prawie i SprawiedliwościPolsat News

    Najnowsze