Tegoroczny grudzień zaskakuje nas temperaturami bardziej pasującymi do wiosny niż przełomu jesieni i zimy. Zwykle powinny one wynosić nie więcej niż kilka stopni powyżej zera, jednak bywały dni, w których lokalnie na termometrach pojawiały się kilkunastostopniowe wartości. Możliwe, że środa będzie kolejnym z nich.

Dzień będzie pochmurny z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Środa będzie sucha i bez opadów, a największym wyzwaniem pogodowym mogą być gęste mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Rano trzeba będzie na nie uważać głównie na zachodzie i północy i lokalnie w dolinie Górnej Wisły. Lokalnie mgły mogą osadzać szadź i powodować, że na drogach i chodnikach może być ślisko.

Tak jak od początku miesiąca, będzie ciepło jak na tę porę roku. Temperatury we wszystkich rejonach kraju będą dodatnie i wyniosą od 2 stopni na północy do nawet 13 stopni Celsjusza na terenach podgórskich Karpat.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na terenach podgórskich Beskidów jego podmuchy osiągną do 65 km/h, w Sudetach do 60 km/h, a najsilniejsze porywy zanotujemy w wysoko w Tatrach: do 85 km/h.

Gęste mgły wrócą w drugiej połowie dnia. Może być ślisko

Rano i wieczorem na południowym wschodzie będą panowały korzystne warunki, w przeciwieństwie do reszty kraju, gdzie z powodu miejscowych mgieł pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm. W ciągu dnia warunki przeważnie poprawią się do obojętnych, a nawet korzystnych.

Wieczorem i w nocy mogą wrócić gęste mgły. Trzeba będzie na nie uważać zwłaszcza na północy, zachodzie i w centrum. Ograniczą one widzialność do 200 metrów, mogą też miejscami osadzać szadź.

