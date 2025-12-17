Tajwan alarmuje o ruchu Chin. Duma Pekinu na spornych wodach

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

Najnowszy i najbardziej zaawansowany chiński lotniskowiec Fujian przepłynął we wtorek Cieśninę Tajwańską - poinformowało tajwańskie Ministerstwo Obrony. Była to pierwsza przeprawa tego okrętu przez sporne wody od momentu jego oficjalnego wejścia do służby w zeszłym miesiącu. Niedługo później resort poinformował o kolejnej aktywności Chin w obszarze.

Nowoczesny lotniskowiec na otwartym morzu, z pustym pokładem startowym. Obok jednostki widoczny jest niewielki statek towarzyszący, a powierzchnia morza jest spokojna.
Chiński lotniskowiec Fujian przepłynął Cieśninę Tajwańską (zdj. ilustracyjne)HandoutAFP

W skrócie

  • Chiński lotniskowiec Fujian po raz pierwszy po oficjalnym wejściu do służby przepłynął przez Cieśninę Tajwańską, a jego ruchy były monitorowane przez wojsko Tajwanu.
  • Tajwańskie ministerstwo obrony poinformowało o obecności chińskich myśliwców J-10 i bombowców H-6K w pobliżu wyspy podczas chińskich patroli bojowych.
  • Chiny i Tajwan mają odmienne stanowiska dotyczące statusu cieśniny – Pekin uważa ją za swoje terytorium, podczas gdy Tajwan oraz Stany Zjednoczone uznają ją za międzynarodową drogę wodną.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W oświadczeniu wydanym w środę tajwańskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że Fujian przepłynął cieśninę poprzedniego dnia, a siły tajwańskie monitorowały jego ruchy.

Ministerstwo pokazało ziarniste, czarno-białe zdjęcie lotniskowca bez samolotów na pokładzie. Nie podało, gdzie zdjęcie zostało zrobione, ani żadnych innych szczegółów.

We wrześniu ten sam lotniskowiec przepłynął Cieśninę Tajwańską i wpłynął na sporne Morze Południowochińskie podczas prób. Chińskie Ministerstwo obrony nie odpowiedziało od razu na prośbę agencji Reutera o komentarz.

Tajwan. Ministerstwo obrony reaguje na pojawienie się lotniskowca. Wskazano prawdopodobny kierunek

W rozmowie z parlamentarzystami minister obrony Tajwanu Wellington Koo powiedział, że statek prawdopodobnie płynął w kierunku wyspy Changxing w Szanghaju, gdzie znajduje się główna chińska stocznia morska i że ministerstwo nie zauważyło, aby prowadził on jakiekolwiek działania wojskowe.

Zobacz również:

Amerykański bombowiec Boeing B-52 Stratofortress
Świat

Bombowce strategiczne USA w powietrzu. Odpowiedź na działania Chin i Rosji

Artur Pokorski
Artur Pokorski

    W oddzielnym oświadczeniu wydanym w środę Ministerstwo Obrony Tajwanu poinformowało, że od rana Chiny prowadzą w pobliżu wyspy "patrol gotowości bojowej", w którym bierze udział 23 samoloty bojowe oraz okręty wojenne.

    Dodano, że wśród samolotów znalazły się myśliwce J-10 oraz bombowce H-6K zdolne do przenoszenia broni jądrowej.

    Chiny-Tajwan. O co chodzi w sporze?

    Tajwan, który Pekin uważa za swoje terytorium, niemal codziennie informuje o chińskiej aktywności wojskowej wokół wyspy, co Tajpej postrzega jako ciągłą kampanię nacisków.

    Chiny twierdzą, że tylko one mają suwerenność nad cieśniną, która jest ważną arterią morską dla ruchu towarowego.

    Tajwan i Stany Zjednoczone utrzymują natomiast, że jest to międzynarodowa droga wodna.

    Źródło: Reuters

    Zobacz również:

    Spotkanie grupy roboczej G7
    Świat

    Macron ma plan na rozszerzenie ekskluzywnej grupy. Japonia protestuje

    Dawid Zdrojewski
    Dawid Zdrojewski
    "Wydarzenia": Waśnie i spory. Wrze w Prawie i SprawiedliwościPolsat News

    Najnowsze