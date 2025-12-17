W skrócie Chiński lotniskowiec Fujian po raz pierwszy po oficjalnym wejściu do służby przepłynął przez Cieśninę Tajwańską, a jego ruchy były monitorowane przez wojsko Tajwanu.

Tajwańskie ministerstwo obrony poinformowało o obecności chińskich myśliwców J-10 i bombowców H-6K w pobliżu wyspy podczas chińskich patroli bojowych.

Chiny i Tajwan mają odmienne stanowiska dotyczące statusu cieśniny – Pekin uważa ją za swoje terytorium, podczas gdy Tajwan oraz Stany Zjednoczone uznają ją za międzynarodową drogę wodną.

W oświadczeniu wydanym w środę tajwańskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że Fujian przepłynął cieśninę poprzedniego dnia, a siły tajwańskie monitorowały jego ruchy.

Ministerstwo pokazało ziarniste, czarno-białe zdjęcie lotniskowca bez samolotów na pokładzie. Nie podało, gdzie zdjęcie zostało zrobione, ani żadnych innych szczegółów.

We wrześniu ten sam lotniskowiec przepłynął Cieśninę Tajwańską i wpłynął na sporne Morze Południowochińskie podczas prób. Chińskie Ministerstwo obrony nie odpowiedziało od razu na prośbę agencji Reutera o komentarz.

Tajwan. Ministerstwo obrony reaguje na pojawienie się lotniskowca. Wskazano prawdopodobny kierunek

W rozmowie z parlamentarzystami minister obrony Tajwanu Wellington Koo powiedział, że statek prawdopodobnie płynął w kierunku wyspy Changxing w Szanghaju, gdzie znajduje się główna chińska stocznia morska i że ministerstwo nie zauważyło, aby prowadził on jakiekolwiek działania wojskowe.

W oddzielnym oświadczeniu wydanym w środę Ministerstwo Obrony Tajwanu poinformowało, że od rana Chiny prowadzą w pobliżu wyspy "patrol gotowości bojowej", w którym bierze udział 23 samoloty bojowe oraz okręty wojenne.

Dodano, że wśród samolotów znalazły się myśliwce J-10 oraz bombowce H-6K zdolne do przenoszenia broni jądrowej.

Chiny-Tajwan. O co chodzi w sporze?

Tajwan, który Pekin uważa za swoje terytorium, niemal codziennie informuje o chińskiej aktywności wojskowej wokół wyspy, co Tajpej postrzega jako ciągłą kampanię nacisków.

Chiny twierdzą, że tylko one mają suwerenność nad cieśniną, która jest ważną arterią morską dla ruchu towarowego.

Tajwan i Stany Zjednoczone utrzymują natomiast, że jest to międzynarodowa droga wodna.

Źródło: Reuters

