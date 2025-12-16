W skrócie Po zatrzymaniu 19-latka podejrzanego o planowanie zamachu na jarmark, organizatorzy wydarzenia w Warszawie zwiększyli środki bezpieczeństwa.

Wzmocniono ochronę oraz monitoring terenów przy Pałacu.

Dodatkowe działania prewencyjne mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzającym jarmark.

We wtorek służby poinformowały o zatrzymaniu przez ABW 19-letniego Mateusza W., który miał przygotowywać zamach. Na wniosek prokuratury został on aresztowany na trzy miesiące.

Według śledczych przygotowanie nie wyszło poza fazę rozmów z inną osobą, ale W. miał kontaktować się z Państwem Islamskim. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podał, że celem 19-latka miał być jeden z jarmarków świątecznych.

Prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej podała, że z oględzin telefonu należącego do W. wynika, iż jego działanie ograniczało się w zasadzie do prowadzenia rozmów o tym, że planuje on przygotować jakiś zamach w miejscu publicznym, gdzie znajdowałoby się 10-20 osób, na przykład na jarmarku.

Nie ma sformułowania dotyczącego konkretnego miejsca. Katolicki Uniwersytet Lubelski, na którym W. studiował na pierwszym roku prawo, zawiesił go w prawach studenta.

Warszawa. Dodatkowe środki bezpieczeństwa na świątecznym jarmarku

W Warszawie największy jarmark świąteczny zorganizowany jest na placu przed Pałacem Kultury i Nauki. Drugi, nieco mniejszy, jest przy Barbakanie - na Międzymurzu. W ramach przygotowań do jarmarku pod PKiN odbyły się spotkania z przedstawicielami służb.

Jak przekazali organizatorzy jarmarku, na bieżąco realizują wytyczne i rekomendacje służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. Pozostają też w stałym kontakcie z policją, strażą miejską, działem ochrony i zabezpieczeń PKiN oraz innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.

"Teren wydarzenia został odpowiednio zabezpieczony i wydzielony, zgodnie z rekomendacjami policji przy użyciu betonowych zapór typu Jersey, których celem jest uniemożliwienie wjazdu nieuprawnionym pojazdom na teren jarmarku" - przekazał organizator Project Market Sp. z o.o.

W komunikacie dodano, że "nad bezpieczeństwem uczestników czuwa całodobowy system ochrony osobowej, wspomagany technicznymi systemami zabezpieczenia, który na bieżąco raportuje swoje działania organizatorom wydarzenia".

Jarmark bożonarodzeniowy w Warszawie. Organizator reaguje na informacje o planie zamachu

Podkreślono również, że przedstawiciele organizatora, pracownicy ochrony, jak i wystawcy zostali przeszkoleni przez przedstawicieli służb z zakresu rozpoznania, przeciwdziałania i reagowania na sytuacje zagrożenia.

"W związku z wtorkowymi publikacjami o zatrzymaniu studenta planującego zamach terrorystyczny organizatorzy po raz kolejny zwróciliśmy się do firmy ochrony o zintensyfikowanie działań prewencyjnych, reagowania i informowania o wszelkich zauważonych sytuacjach potencjalnie mogących stanowić zagrożenie dla osób odwiedzających Jarmark Warszawski" - napisano.

Rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth przekazała, że wszystkie wydarzenia kulturalne i rozrywkowe w Warszawie odbywające się w przestrzeni publicznej są zabezpieczane zarówno przez organizatora, na którym spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa, jak i właściwe służby.

Potwierdziła też wszystkie zastosowane środki bezpieczeństwa na jarmarku pod PKiN, dodając, że w ramach działań prewencyjnych wzmocniono posterunki ochronne w PKiN.

Jarmark świąteczny pod Pałacem Kultury. Wzmocniono ochronę

Zintensyfikowano także patrole zewnętrzne, dokonano inwentaryzacji możliwych wjazdów na jarmark i punktów szczególnego nadzoru oraz przeorganizowano ustawienie małej architektury ogrodowej, dodatkowo zabezpieczając teren zarządzany przez spółkę.

Wprowadzona została też jednolita identyfikacja pracowników firmy sprzątającej, firmy ochroniarskiej i wystawców. Dodatkowo cały teren zarządzany przez PKiN objęty jest całodobowym monitoringiem wizyjnym połączonym z Centrum Monitorowania Sygnałów Alarmowych ZPKiN.

Jeśli zaś chodzi o Jarmark na Międzymurzu, Beuth zaznaczyła, że zgodnie z warunkami umowy dzierżawca - organizator jarmarku ponosi odpowiedzialność prawną wobec miasta i osób trzecich za ewentualne powstałe szkody w związku z prowadzoną działalnością.

"Zobowiązany jest zadbać, aby elementy techniczne wyposażenia mające wpływ na bezpieczeństwo posiadały atesty dopuszczenia zgodnie z PN, ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie wykonanej instalacji elektrycznej, zapewnia ochronę oraz zabezpieczenie obiektów na czas nocy" - dodała.

