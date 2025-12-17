W skrócie We włoskim Parku Narodowym Stelvio odkryto tysiące śladów dinozaurów sprzed 210 milionów lat.

Ślady należą do prozauropodów i wiją się setkami metrów po pionowej ścianie, niektóre mają odciski palców i pazurów.

Specjaliści planują dalsze badania rejonu z pomocą dronów i teledetekcji, by poznać historię tego wyjątkowego miejsca.

Odkryte ślady łap ciągną się na długości setek metrów na pionowej ścianie. Mierzą do 40 centymetrów i układają się w równoległe linie. W przypadku wielu z nich można zauważyć wyraźne odciski palców i pazurów.

Odciski ciągną się kilometrami i są doskonale zachowane, co sprawia, że miejsce to należy do największych i najbogatszych na świecie.

"Nigdy wcześniej nie zgłoszono i nigdy nie studiowano czegoś takiego. Zaangażuje to geologów i paleontologów na kilkadziesiąt lat" - napisano w komunikacie Muzeum Historii Naturalnej w Mediolanie.

Przemierzające ten teren dinozaury należały prawdopodobnie do grupy prozauropodów, wczesnych roślinożerców z długimi szyjami i małymi głowami, które żyły podczas triasu i na początku jury.

Włochy. Niezwykłe odkrycie w Parku Narodowym Stelvio

W okresie triasu, około 250-201 mln lat temu, ściana była płaskim terenem pływowym, który później stał się częścią łańcucha alpejskiego.

- Nigdy bym nie pomyślał, że uda mi się trafić na tak spektakularne odkrycie. To miejsce było pełne dinozaurów, jest ogromnym skarbem naukowym - skomentował Cristiano Dal Sasso, paleontolog z Mediolanu.

Naukowiec dodał, że poza równymi liniami śladów, odkryto także bardziej złożone struktury. - Zauważono też ślady zachowań takich jak gromadzenie się grup zwierząt w kręgu, być może w celach obronnych - wyjaśnił

Tysiące śladów dinozaurów. "Mam nadzieję, że skłoni to nas do refleksji"

Niezwykłe ślady zostały znalezione we wrześniu przez fotografa Elio Della Ferrerę.

- Mam nadzieję, że to miejsce skłoni nas wszystkich do refleksji, uświadamiając, jak mało wiemy o miejscach, w których żyjemy: naszym domu, naszej planecie - stwierdził.

Obszar, w którym znajdują się ślady, jest oddalony od wszystkich dostępnych szlaków. Miejsce to, jak przekazało włoskie Ministerstwo Kultury, zostanie zbadane z wykorzystaniem dronów i teledetekcji.

Park Narodowy Stelvio, w którym znaleziono ślady, to największy tego typu obszar we Włoszech. Jest położony na północy kraju, w Alpach Retyckich, w pobliżu miejsca, gdzie w przyszłym roku odbędą się Zimowe Igrzyska Olimpijskie.

Źródło: BBC

