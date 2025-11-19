W skrócie Sąd Okręgowy w Warszawie skazał 16 osób z tzw. 'gangu przebierańców' za powoływanie się na wpływy w instytucjach państwowych i przyjmowanie łapówek.

Gang wyłudził ponad cztery miliony złotych, udając dostęp do najważniejszych urzędników oraz możliwości załatwiania korzystnych decyzji.

Działalność grupy polegała m.in. na fałszywym przedstawianiu się jako funkcjonariusze służb, posługiwaniu się atrapami broni oraz wprowadzaniu w błąd o rzekomym wpływie na decyzje władz.

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał 17 października 2025 roku wyrok skazujący wobec 16 osób oskarżonych o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej, która w latach 2019 - 2020 obiecywała załatwianie spraw w najważniejszych instytucjach państwa.

Według prokuratury grupa miała powoływać się na wpływy m.in. w Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie Finansów, MON, ABW, Policji oraz w strategicznych spółkach - PKN Orlen i PKO BP.

Wyrok skazujący dla "gangu przebierańców". Komunikat prokuratury

Sąd wymierzył organizatorowi procederu osiem lat pozbawienia wolności, a pozostałym członkom grupy - kary bezwzględnego więzienia. Wobec części osób wręczających łapówki orzeczono kary z warunkowym zawieszeniem. Dodatkowo zasądzono przepadek ponad czterech mln zł, które - jak ustalono - pochodziły z przestępczej działalności.

W komunikacie Prokuratury Krajowej podkreślono, że grupa działała z dużą determinacją i "sprawiała wrażenie realnego dostępu do decydentów państwowych".

58 zarzutów. Obiecywali umorzenia spraw, kontrakty i zmiany w inwestycjach

Akt oskarżenia obejmował 58 zarzutów, w tym powoływanie się na wpływy, żądanie i przyjmowanie korzyści majątkowych oraz obietnice załatwienia spraw w instytucjach publicznych.

Oskarżeni mieli podejmować się m.in.: umorzeń postępowań karnych i skarbowych, zwalniania z aresztu, załatwiania zbycia nieruchomości Skarbu Państwa, pozyskania nienależnych środków z funduszu wsparcia PFR, wpływania na zawarcie kontraktów na dostawy ropy do PKN Orlen.

Według prokuratury za "pośrednictwo" przyjęto m.in. 220 tys. dolarów oraz ponad 120 tys. euro - m.in. w związku z próbą wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym drogi ekspresowej S7.

"Gang przebierańców". Metoda działania: atrapy broni, emblematy służb i fikcyjne kontakty

Jedna z kluczowych postaci grupy podawała się za funkcjonariusza służb specjalnych. Mężczyzna miał posługiwać się atrapami broni i emblematami przypominającymi te używane przez służby, tworząc wrażenie, że posiada bezpośredni dostęp do ministrów i wysokich urzędników.

Jak ustalono, w rzeczywistości oskarżeni nie mieli żadnego wpływu na decyzje organów państwa, a żadna ze spraw, za które wręczano łapówki, nie została ostatecznie "załatwiona". Osoby wręczające pieniądze utwierdzano jednak w przekonaniu, że negatywne rozstrzygnięcia wynikają z konieczności przekazania "kolejnych transz".

Środki uzyskane z przestępstw inwestowano następnie w nieruchomości i ruchomości, często z wykorzystaniem rachunków bankowych osób trzecich.

Prokuratura przypomina, że wyrok jest nieprawomocny. "Ustalenia śledztwa jednoznacznie potwierdziły fikcyjny charakter deklarowanych wpływów" - przekazała prok. Katarzyna Calów - Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej.

