Zapadł wyrok ws. "gangu przebierańców". Komunikat prokuratury

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Sąd Okręgowy w Warszawie skazał 16 osób z tzw. gangu przebierańców - podała w komunikacie Prokuratura Krajowa. Członkowie oskarżeni byli o powoływanie się na wpływy w instytucjach państwowych i spółkach Skarbu Państwa. Straty wynikające z ich procederu oszacowano na ponad cztery miliony złotych.

"Gang przebierańców". Zapadł wyrok. Komunikat Prokuratury Krajowej
"Gang przebierańców". Zapadł wyrok. Komunikat Prokuratury KrajowejJANEK SKARZYNSKi/REPORTERReporter

W skrócie

  • Sąd Okręgowy w Warszawie skazał 16 osób z tzw. 'gangu przebierańców' za powoływanie się na wpływy w instytucjach państwowych i przyjmowanie łapówek.
  • Gang wyłudził ponad cztery miliony złotych, udając dostęp do najważniejszych urzędników oraz możliwości załatwiania korzystnych decyzji.
  • Działalność grupy polegała m.in. na fałszywym przedstawianiu się jako funkcjonariusze służb, posługiwaniu się atrapami broni oraz wprowadzaniu w błąd o rzekomym wpływie na decyzje władz.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał 17 października 2025 roku wyrok skazujący wobec 16 osób oskarżonych o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej, która w latach 2019 - 2020 obiecywała załatwianie spraw w najważniejszych instytucjach państwa.

Według prokuratury grupa miała powoływać się na wpływy m.in. w Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie Finansów, MON, ABW, Policji oraz w strategicznych spółkach - PKN Orlen i PKO BP.

Wyrok skazujący dla "gangu przebierańców". Komunikat prokuratury

Sąd wymierzył organizatorowi procederu osiem lat pozbawienia wolności, a pozostałym członkom grupy - kary bezwzględnego więzienia. Wobec części osób wręczających łapówki orzeczono kary z warunkowym zawieszeniem. Dodatkowo zasądzono przepadek ponad czterech mln zł, które - jak ustalono - pochodziły z przestępczej działalności.

Zobacz również:

Sędzia pisze do ministra Adama Bodnara
Podlaskie

Korupcja na przejściu granicznym z Białorusią. Kilkanaście osób skazanych

Artur Pokorski
Artur Pokorski

    W komunikacie Prokuratury Krajowej podkreślono, że grupa działała z dużą determinacją i "sprawiała wrażenie realnego dostępu do decydentów państwowych".

    58 zarzutów. Obiecywali umorzenia spraw, kontrakty i zmiany w inwestycjach

    Akt oskarżenia obejmował 58 zarzutów, w tym powoływanie się na wpływy, żądanie i przyjmowanie korzyści majątkowych oraz obietnice załatwienia spraw w instytucjach publicznych.

    Oskarżeni mieli podejmować się m.in.: umorzeń postępowań karnych i skarbowych, zwalniania z aresztu, załatwiania zbycia nieruchomości Skarbu Państwa, pozyskania nienależnych środków z funduszu wsparcia PFR, wpływania na zawarcie kontraktów na dostawy ropy do PKN Orlen.

    Według prokuratury za "pośrednictwo" przyjęto m.in. 220 tys. dolarów oraz ponad 120 tys. euro - m.in. w związku z próbą wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym drogi ekspresowej S7.

    Zobacz również:

    Nowy ruch Prokuratury Krajowej. Wśród oskarżonych poseł PiS. Na zdjęciu: Dariusz Matecki
    Polska

    Nowy ruch Prokuratury Krajowej. Wśród oskarżonych poseł PiS

    Aleksandra Czurczak
    Monika Bortnowska
    Aleksandra Czurczak, Monika Bortnowska

      "Gang przebierańców". Metoda działania: atrapy broni, emblematy służb i fikcyjne kontakty

      Jedna z kluczowych postaci grupy podawała się za funkcjonariusza służb specjalnych. Mężczyzna miał posługiwać się atrapami broni i emblematami przypominającymi te używane przez służby, tworząc wrażenie, że posiada bezpośredni dostęp do ministrów i wysokich urzędników.

      Jak ustalono, w rzeczywistości oskarżeni nie mieli żadnego wpływu na decyzje organów państwa, a żadna ze spraw, za które wręczano łapówki, nie została ostatecznie "załatwiona". Osoby wręczające pieniądze utwierdzano jednak w przekonaniu, że negatywne rozstrzygnięcia wynikają z konieczności przekazania "kolejnych transz".

      Środki uzyskane z przestępstw inwestowano następnie w nieruchomości i ruchomości, często z wykorzystaniem rachunków bankowych osób trzecich.

      Prokuratura przypomina, że wyrok jest nieprawomocny. "Ustalenia śledztwa jednoznacznie potwierdziły fikcyjny charakter deklarowanych wpływów" - przekazała prok. Katarzyna Calów - Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej.

      Zobacz również:

      Ponad 50 ciał znaleziono po operacji przeciwko gangom w Rio de Janeiro
      Świat

      Starcie służb i gangów w Brazylii. Rośnie liczba ofiar

      Dorota Hilger
      Dorota Hilger
      Dywersja na torach. Ociepa w ''Graffiti'': Kompromitacja służb, że dopuszczono do aktu sabotażuPolsat NewsPolsat News
      Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

      Najnowsze