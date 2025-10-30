Nowy ruch Prokuratury Krajowej. Wśród oskarżonych poseł PiS

Prokurator z Zespołu Śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej w czwartek (30 października 2025 r.) skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko ośmiu osobom w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Jak podkreślono w akcie oskarżenia, dotyczy on tzw. "wątku szczecińskiego", który obejmuje nieprawidłowości przy organizacji trzech konkursów Funduszu Sprawiedliwości, przeprowadzanych w sposób "zapewniający przyznanie wielomilionowych dotacji dwóm z góry wskazanym stowarzyszeniom": Stowarzyszeniu Fidei Defensor oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Zdrowia.

Śledztwo ustaliło, że środki w łącznej kwocie 16,5 mln zł zostały przywłaszczone przez działających wspólnie i w porozumieniu oskarżonych - "w tym przede wszystkim przez Dariusza M., Adama S. i Mateusza W". - a następnie w znacznej części wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem.

Wśród stwierdzonych działań znalazły się m.in.: wystawianie fikcyjnych lub zawyżonych faktur, pozorne zatrudnienia i wypłaty za nieistniejące usługi, finansowanie działań o charakterze politycznym i medialnym (portale internetowe, plakaty wyborcze) oraz zawieranie pozorowanych umów najmu i usług promocyjnych.

Ponadto, w odniesieniu do części tych środków (ok. 3,6 mln zł) podejmowano działania mające na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia ich pochodzenia z przestępstwa, co kwalifikowane jest jako pranie pieniędzy. W tych działaniach uczestniczyło pięciu pozostałych oskarżonych: Grzegorz W., Dorota W., Patrycja S., Nina W. i Mikołaj W.

Akt oskarżenia obejmuje więc zarówno osoby pełniące funkcje publiczne, jak i kierownicze w stowarzyszeniach, w tym:

Dariusza M. - posła na Sejm RP,

Adama S. - prezesa Stowarzyszenia Fidei Defensor (dawniej Nowy Koliber),

Mateusza W. - prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zdrowia, byłego wicewojewodę zachodniopomorskiego.

W komunikacie Prokuratury Krajowej, rzecznik PK prok. Przemysław Nowak szczegółowo wskazał zarzuty wobec trzech głównych oskarżonych: Dariusza M. - posła na Sejm RP, Adama S. - prezesa Stowarzyszenia Fidei Defensor, oraz Mateusza W. - prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zdrowia.

Dariusz M., poseł na Sejm RP, został oskarżony o sześć czynów. Trzy pierwsze dotyczą współdziałania z funkcjonariuszami publicznymi przy przekroczeniu uprawnień w trzech konkursach Funduszu Sprawiedliwości, co pozwoliło przyznać dotacje powiązanym stowarzyszeniom i przywłaszczyć 16,5 mln zł.

Kolejny zarzut dotyczy prania pieniędzy w kwocie co najmniej 447 500 zł, poprzez przyjmowanie środków od fikcyjnie zatrudnionych osób w stowarzyszeniach.

Ostatnie dwa dotyczą fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych w Szczecinie i uzyskania w ten sposób nienależnych świadczeń w wysokości 483 860 zł.

Wobec Adama S. i Mateusza W. PK w akcie oskarżenia wskazała cztery przestępstwa.

Obaj zostali oskarżeni o współudział przy tych samych konkursach Funduszu Sprawiedliwości i przywłaszczenie 16,5 mln zł, a także o pranie pieniędzy w kwocie około 3,6 mln zł, obejmujące wypłaty fikcyjnych wynagrodzeń i nierzetelne faktury, mające ukryć przestępne pochodzenie pieniędzy.

Nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości - o co chodzi?

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, określany jako Fundusz Sprawiedliwości, jest funduszem celowym, czyli jego środki muszą być wydatkowane wyłącznie na cele funduszu.

Fundusz Sprawiedliwości powstał w 1997 r., po to, by pomagać ofiarom i świadkom przestępstw oraz osobom, które odbyły karę więzienia i wracają do uczciwego życia w społeczeństwie (to pomoc postpenitencjarna).

Od 2017 r. fundusz ten otrzymał dodatkowy cel polegający na przeciwdziałaniu przestępczości. Jego działalność w latach, gdy w Polsce rządziła Zjednoczona Prawica, jest obecnie przedmiotem śledztwa Prokuratury Krajowej, a także działań naprawczych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Więcej informacji wkrótce...

