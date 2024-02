Radosław Sikorski w przyszłym tygodniu miał udać się z wizytą do Stanów Zjednoczonych, jednak, jak podało Ministerstwo Spraw Zagranicznych w piątkowym komunikacie, termin wyjazdu został przesunięty.

Wizyta Sikorskiego w USA. "Nie ma sensacji"

Do kwestii przesunięcia daty wizyty w USA odniósł się na antenie radia RMF FM pełnomocnik Rady Ministrów ds. odbudowy Ukrainy Paweł Kowal. - Są jak najbardziej zwyczajne, takie, że sekretarz Blinken leci na Bliski Wschód - mówił polityk o przyczynie, dla której Sikorski nie poleci w przyszłym tygodniu do Stanów Zjednoczonych.

Zapewnił też, że nie chodzi o kryzys w relacjach między naszymi państwami. - W relacjach polsko-amerykańskich i w ogóle w pozycji Polski na Zachodzie otwiera się nowa epoka. Wszędzie powtarza się to samo: Fajnie, że wróciliście, Polska jest częścią Zachodu. Z Ameryki płyną tylko takie sygnały - mówił Paweł Kowal. Podkreślił też, że przełożenie wizyty o kilka dni "jest naturalne".

- Nie ma tutaj żadnej sensacji. To jest klasycznie młócenie słomy, z tego nic nie wynika. Radosław Sikorski jest jednym z tych polskich polityków, którzy akurat w Stanach mają szczególnie dobre relacje, więc to jest taki, jakby powiedział prezydent Wałęsa, "plus dodatni" - dodał Paweł Kowal.