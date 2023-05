Załamanie pogody. Ostrzeżenia przed potężnymi ulewami i burzami

W środę prognozowane jest zachmurzenie całkowite i duże. Większe przejaśnienia na północnym zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze Polski zapowiadany jest deszcz. Lokalnie może spaść od 20 do 30 mm wody.

Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie prognozowane są burze, a w Tatrach opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 10 st. C w rejonach podgórskich i nad morzem, około 14 st. C w centrum, do 20 st. C na krańcach południowo-wschodnich.

W rejonach podgórskich Karpat lokalnie spadek temperatury do około 8 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, nad morzem miejscami dość silny. W górach porywy wiatru do 60 km/h, w trakcie burz osiągną do 65 km/h.