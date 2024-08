Zakup śmigłowców przez Polskę. Wiceszef MON podpisał umowy

Bejda oświadczył, że idąc do wyborów w ubiegłym roku podkreślali, iż "każda jedna umowa powinna być poprzedzona offsetem, który wzmocni polski przemysł i pozwoli, żebyśmy osiągnęli przynajmniej 50 proc. wydatków na zbrojenia". - Dzisiejsza umowa podpisana z firmą Boeing i General Electric powoduje wzmocnienie możliwości serwisowych m.in. z wojskowymi zakładami naprawczymi w Łodzi i Dęblinie - podkreślił. Reklama

Zakup śmigłowców Apache. Ministerstwo Obrony podpisało umowy

- Chcę podziękować rządowi USA, bo to Kongres musiał wyrazić zgodę, abyśmy mogli rozpocząć jakiekolwiek negocjacje w celu pozyskania śmigłowców Apache (...) Armia polska jest przed pozyskaniem tych śmigłowców, które wzmocnią w realny sposób naszą gotowość, bezpieczeństwo wobec tego, co się dzieje poza granicą Polski, mam na myśli wojnę w Ukrainie - mówił wiceszef MON.



W ocenie wiceministra obrony jest to niezwykła szansa dla regionu łódzkiego, miasta Dęblin i Wojskowej Akademii Technicznej. Dodał, że jest to wzmocnienie tego, o co zawsze walczyli, czyli polskiej myśli technicznej.

Paweł Bejda dodał, że "technologia przekazana przez stronę amerykańską to zastrzyk wiedzy i kompetencji". - To nie były łatwe negocjacje, bo dotyczyły bardzo ważnej jednostki bojowej, śmiem powiedzieć, że to jest w swej klasie najnowocześniejszy i najlepszy śmigłowiec, który będzie dobrze służył polskiej armii - podkreślił.

- Myślę, że wypełnia się to, o czym mówiliśmy obejmując MON. Wypełnia się to, aby pozyskując sprzęt z zagranicy, przede wszystkim nie zapominać o polskim przemyśle zbrojeniowym. Namacalnie wypełniają się nasze zobowiązania, mi.in. dzięki działaniu tych wszystkich, którzy byli w to zaangażowani - nadmienił. Wiceszef MON podkreślił, że negocjacje - chociaż były trudne - "zakończyły się zadowoleniem i sukcesem dla obu stron". Reklama

Polska kupi śmigłowce Apache. Umowy podpisane

Informacja o podpisaniu umów na Apache pojawiła się także w mediach społecznościowych Ministerstwa Obrony Narodowej. "Przedmiotem pierwszej umowy jest realizacja siedmiu zobowiązań offsetowych o łącznej wartości ponad 400 mln zł. W ramach jej realizacji pozyskane zostaną kompetencje m. in. do przeprowadzania przeglądów i napraw oraz remontów wybranych podzespołów AH-64E" - wyjaśniono.

W komunikacie dodano, że "przedmiotem drugiej umowy jest realizacja sześciu zobowiązań offsetowych o łącznej wartości ponad 530 mln zł. W ramach realizacji tej umowy pozyskane zostaną kompetencje do obsługi technicznej silników turbowałowych".

-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!