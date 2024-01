Zaiskrzyło na lewicy. Lokalna polityk kontra centrala. W tle obietnica widmo

Jak ustaliła Interia, jeszcze na początku grudnia Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń zgodnie rekomendowali na to stanowisko Monikę Falej. Ostatecznie padło jednak na Zbigniewa Szczypińskiego wywodzącego się z SLD, a nie Wiosny. Dlaczego? Kto o tym zdecydował? - Nie mam w tej sprawie nic do powiedzenia - przekazał nam krótko Szczypiński.

Polityczne rozgrywki

- Dla mnie widzimy obecnie walkę między SLD a Wiosną. Stanowisko ma zająć ktoś wywodzący się bezpośrednio z obozu Włodzimierza Czarzastego, nie Roberta Biedronia - przekazał Interii jeden z posłów ziemi olsztyńskiej, który nie należy do środowiska lewicy. - Zupełnie mnie to nie dziwi. Jest takie powiedzenie w polityce: największym wrogiem jest kolega partyjny albo koalicjant - stwierdził.

"A kto powiedział, że Monika Falej?"

Interia zastosowała się do prośby wiceministra spraw wewnętrznych i administracji z ramienia lewicy. - Sprawa rekomendacji na stanowiska wicewojewodów w całej Polsce była w gestii wojewódzkich struktur Nowej Lewicy . Jako sekretarz generalny nie ingerowałem w ten proces - stwierdził Kulasek. - Do wypowiadania się w sprawie wicewojewodów władne są władze wojewódzkie w poszczególnych regionach - powiedział nam wiceminister aktywów państwowych Nowej Lewicy.

Centralnie czy lokalnie?

- Skoro ja miałabym kogoś zarekomendować, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, to zarekomenduję siebie - usłyszeliśmy od Falej. Pytanie, czy tak samo zachowałby się Mańkut. Kiedy do niego zadzwoniliśmy, przekonywał nas, wbrew słowom Kulaska, że to centrala podejmuje decyduje odnośnie do stanowiska wicewojewody warmińsko-mazurskiego.