Zaginiony karabin WOT. Koniec poszukiwań, rzecznik potwierdza

Tczew: Odnaleziono zagubiony karabin BOR

Sprzęt, który nie mógł zostać zlokalizowany, to karabin BOR - czyli broń zaliczana do karabinów wyborowych. Służy on do strzelania na duże odległości sięgające kilkuset metrów. Broń mierzy około metra i waży ponad sześć kilogramów.