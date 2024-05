Płonie złomowisko na Dolnym Śląsku

Seria pożarów w Polsce

To kolejny pożar w Polsce w ciągu kilku dni. W poniedziałek ok. godz. ogień pojawił się w na dachu liceum w centrum Grodziska Mazowieckiego przy ulicy Żwirki i Wigury, chwilę po tym jak uczniowie zakończyli pisanie matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Ewakuowano ok. 60 osób, a ogień udało się opanować dopiero ok. godz. 19.