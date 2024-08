Od kilku dni żołnierze próbują odnaleźć nieznany obiekt , który wleciał do Polski od wschodu. Teren poszukiwań początkowo koncentrował się wokół gminy Tyszowce w pow. tomaszowskim, ale został nieco poszerzony. Obiektu, prawdopodobnie drona, wciąż nie odnaleziono. Mieszkańcy okolicznych terenów są zaniepokojeni, bo to już trzeci udokumentowany poważny przypadek , który dotyka ich bezpośrednio.

Nie wyleciał za to obiekt, który pojawił się na tym samym terenie późną jesienią 2022 roku. W Przewodowie odłamek rakiety (ukraińskiej, która zestrzeliwała rosyjską rakietę - red.) spadł tak niefortunnie, że zabił dwóch mężczyzn pracujących w zakładzie rolnym. To najtragiczniejszy i najgłośniejszy jak dotąd przypadek.

Wojna na Ukrainie. Trójkąt na wschodzie Polski, czyli Przewodów-Wożuczyn-Tyszowce

Granica polsko-ukraińska ma długość przeszło 535 kilometrów. Tyle tylko, że jakimś dziwnym trafem do tego przypadków dochodzi najczęściej w jednym miejscu. Trzy powyższe miejscowości leżą w dawnym woj. zamojskim, w zasadzie na pograniczu powiatów hrubieszowskiego i tomaszowskiego. Innymi słowy: na terenie pomiędzy Hrubieszowem a Tomaszowem Lubelskim zdecydowanie częściej dochodzi do przypadków związanych z "nieznanym obiektem ze wschodu", niż w jakimkolwiek innym miejscu w Polsce. Dlaczego tak jest?

Rosyjskie obiekty nad Polską. Dlaczego wlatują akurat tam?

- Przyczyna jest bardzo prosta. Rosjanie atakują elementy infrastruktury krytycznej blisko naszej granicy. M.in. w miejscowościach Stryj czy Czerwonogród, ale też np. we Lwowie. Znajdują się tam elementy infrastruktury energetycznej, które są celem. Z tego powodu dochodzi do przekroczeń - mówi Interii ppłk Jacek Goryszewski , rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP.

- To blisko naszej granicy, więc łatwo jest o błąd urządzenia, oprogramowania czy operatora. Taki obiekt może być też zakłócony, przez co może wlecieć w naszą przestrzeń. Po prostu blisko naszej granicy są obiekty, gdzie Rosjanie kierują swoje środki. A tu łatwo o błąd - dodaje.

Linia Dobrotwór-Zamość kluczem do zrozumienia problemu

Polska ma bowiem dwa połączenia energetyczne z Ukrainą. Jednym z nich jest linia Dobrotwór-Zamość. Jak przekazał nam Maciej Wapiński, rzecznik prasowy Polskich Sieci Energetycznych, jest to linia o potencjale 220 kV, pracująca promieniowo. - To znaczy, że wydzielone bloki elektrowni Dobrotwór mogą pracować na potrzeby eksportu do Polski. Zdolności przesyłowe są przyznawane w wyniku przetargów miesięcznych. Maksymalna moc przesyłana na tym połączeniu to ok. 230 MW. Przesył z Polski na Ukrainę nie jest prowadzony na tym połączeniu - tłumaczy rzecznik. Drugim połączeniem jest linia 400 kV Rzeszów - Chmielnicki, przywrócona do pracy w maju 2023 roku, gdzie przesył może odbywać się w obu kierunkach.