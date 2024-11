Dzień Zaduszny , znany również jako Zaduszki to w kościołach katolickich obchód liturgiczny poświęcony zmarłym. Obchodzony jest 2 listopada bezpośrednio po uroczystości Wszystkich Świętych . To tego dnia wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych.

Wszystkich Świętych 2024. Skąd wziął się Dzień Zaduszny?

Oficjalnie wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych zostało wprowadzone do Kościoła katolickiego przez opata klasztoru benedyktyńskiego w Cluny, o. Odylona w 998 roku. To on zarządził, aby w jego opactwie oraz wszystkich klasztorach należących do kongregacji kluniackiej 2 listopada mnisi odprawiali specjalne modlitwy za wszystkich wiernych zmarłych.

Jak obchodzi się Dzień Zaduszny?

Odpust zupełny w Zaduszki

W Dzień Zaduszny można otrzymać tzw. odpust zupełny , czyli odpuszczenie kar za popełnione grzechy. Można go uzyskać w Dzień Zaduszny oraz we wszystkie dni oktawy uroczystości Wszystkich Świętych.

Czy w Dzień Zaduszny trzeba iść do kościoła?

Każdy katolik zobowiązany jest do uczestniczenia w mszy św. w święta nakazane, do których należą wszystkie niedziele w roku oraz kilka dodatkowych uroczystości.

Mimo to Dzień Zaduszny nie jest świętem nakazanym, co oznacza, że wierni nie muszą uczestniczyć w mszy św. Co więcej nie jest to również dzień wolny od pracy. W 2024 roku 2 listopada wypada jednak w sobotę, więc dla znacznej części katolików będzie to dzień bez pracy.