Pogoda na 1 i 2 listopada: Jeden dzień cieplejszy od drugiego

W pozostałych miejscach można się spodziewać temperatur od 10-11 stopni na północy do 12 st. C na południowym wschodzie. Zaduszki mogą się jednak okazać wyraźnie chłodniejsze. Według nowych prognoz 2 listopada w większości Polski termometry pokażą od 9 do 11 stopni Celsjusza. Miejscami w centrum będzie około 12 stopni, zaś na południowym wschodzie lokalnie do 13-14 st. C.