CBOS na podstawie badań wykonanych od stycznia do grudnia 2024 r. przygotowało roczny bilans nastrojów społecznych. Aby oddać dynamikę ich zmian, posłużyło się pięciopunktową skalą ocen od minus 2 do plus 2.

Z bilansu wynika, że oceny sytuacji politycznej przez cały rok pozostawały krytyczne. Badani najgorzej postrzegali sytuację polityczną w styczniu. Po notowanej w lutym poprawie do końca I półrocza oceny sytuacji politycznej były stabilne. W drugiej połowie roku nastąpiło pewne pogorszenie, a oceny podlegały niewielkim wahaniom. Reklama

Jeśli chodzi o przewidywania dotyczące sytuacji politycznej, początek roku zaczął się dość optymistyczne.

"Utworzenie koalicji rządowej i powołanie nowego gabinetu sprawiło, że nadzieje na poprawę sytuacji politycznej wyrażano silniej niż obawy. Znalazło to odzwierciedlenie w dodatniej średniej przewidywań" - czytamy w analizie.

W marcu optymizm w prognozach sytuacji politycznej zmniejszył się, a średnia spadła poniżej zera. Jeszcze większy wzrost pesymizmu zanotowano w lipcu. Mimo poprawy w kolejnych miesiącach do końca roku przewidywania co do sytuacji politycznej pozostawały pesymistyczne.

Ocena i przewidywania dotyczące gospodarki. Od optymizmu do obaw

W pierwszej połowie 2024 r. oceny sytuacji gospodarczej były stabilne, a średnia na skali oscylowała wokół zera.

"Oznacza to, że odbiór sytuacji gospodarczej nie był ani jednoznacznie pozytywny, ani jednoznacznie negatywny" - podał CBOS.

W drugiej połowie roku postrzeganie sytuacji gospodarczej nieco się pogorszyło. Stosunkowo najgorsze oceny zarejestrowano pod koniec roku - w listopadzie i grudniu, kiedy - jak czytamy w analizie - "nieco mocniej wybrzmiewało niezadowolenie niż zadowolenie ze stanu gospodarki". Reklama

Na początku 2024 r. przewidywania dotyczące sytuacji gospodarczej były raczej optymistyczne. W kolejnych miesiącach nasilały się obawy o jej rozwój. Grudzień przyniósł pewną poprawę oczekiwań gospodarczych, choć nadal były one raczej pesymistyczne niż optymistyczne.

Sytuacja w miejscach pracy w 2024 roku. Stabilne i pozytywne opinie

Opinie o sytuacji w zakładach pracy przez cały rok były jednoznacznie pozytywne. Mimo notowanych zmian z miesiąca na miesiąc oceny kondycji zakładów pracy na koniec roku były takie same jak na początku roku.

Przewidywania dotyczące sytuacji w miejscu pracy przez cały rok były umiarkowanie optymistyczne i nie podlegały wyraźniejszym zmianom.

"Można jednak zauważyć, że w pierwszym kwartale optymizm co do rozwoju sytuacji w zakładach pracy był nieco większy niż w kolejnych miesiącach" - zaznaczył CBOS.

Z analizy wynika, że przez cały rok nie zmieniały się oceny poziomu życia respondentów i ich rodzin. Charakteryzowały się one większą stabilnością niż opinie o sytuacji w zakładach pracy i oceny sytuacji politycznej i gospodarczej w kraju. Reklama

"Średnia ocen w przedziale 0,61 - 0,66 świadczy o znacznym zadowoleniu z poziomu życia" - podał CBOS.

Przewidywania dotyczące poziomu życia. Najpierw duży optymizm, potem spadek

Większe zmiany zaszły w przewidywaniach dotyczących poziomu życia. Największe nadzieje na poprawę warunków życia badanych notowano na początku roku. W następnych miesiącach oczekiwania te nieco osłabły.

"Przez większość roku średnia wartość przewidywań była bliska zeru, co świadczy o tym, że optymizm co do poziomu życia w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy był wyrażany równie silnie co pesymizm" - przekazał CBOS.

Na początku 2024 r. w deklaracjach respondentów widać było powyborczy optymizm w prognozach sytuacji kraju, zakładów pracy i poziomu życia własnej rodziny. W kolejnych miesiącach przewidywania te nieco się pogorszyły.

"W drugiej połowie roku pewne zwątpienie odnotowaliśmy przede wszystkim w prognozach dotyczących sytuacji politycznej i gospodarczej kraju. W mniejszym stopniu odnosi się to także do bieżących ocen sytuacji kraju" - podsumował CBOS.

Zaznaczył, że niezależnie od zarejestrowanych zmian nastroje społeczne w 2024 r. były dość stabilne. Reklama

"Najgorzej w ciągu minionego roku oceniano sytuację polityczną w kraju, wyraźnie mniej krytycznie postrzegano stan gospodarki. Z deklaracji wynika jednocześnie, że miniony rok był dobry dla respondentów, ich rodzin i zakładów pracy" - dodał CBOS.



-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!